Google создаст ноутбук с двумя сенсорными экранами

В том, что Google работает над ноутбуком с двумя экранами, нет ничего удивительного. Такие устройства уже есть, например, у ASUS — ZenBook Duo Pro.

Кодовое название нового Chrome OS девайса звучит как Palkia. Он получит два сенсорных дисплея и трекпад. Один контроллер сенсорного экрана будет размещён на крышке, другой — в основании ноутбука.

Скорее всего, один сенсорный дисплей будет установлен рядом с клавиатура или вовсе вместо неё. Он может быть размещён над полем с клавишами, тогда на нём будут отображаться вспомогательные средства управления. В целом, будущий Chromebook по устройству может быть похож на ASUS ZenBook Duo Pro.

Пока ноутбук является экспериментальным устройством. Поэтому ждать его выхода на рынок придётся долго.