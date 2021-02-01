Ноутбуки и планшеты
Сегодня 19:23
Google «убила» свой флагманский планшет
И других не предвидится
Google сняла с производства и прекратила продажи своего флагманского планшета — Pixel Slate. Это устройство вышло в 2018 году.
Больше планшета нет в онлайн-магазине Google Store. Как отмечает The Next Web, Pixel Slate «мёртв».
СМИ уточняют, что планшет пропал из Google Store в США, Канаде и Великобритании в январе. В итоге страница Pixel Slate исчезла из магазинов вообще во всех регионах.
Планшет оснащён 12,3-дюймовым экраном, процессорами Intel, фронтальной камерой на 8 Мп и основной камерой на 8 Мп. Google обещала, что планшет будет работать до 12 часов от одного заряда в режиме использования. Pixel Slate работает под управлением операционной системы Chrome OS.