Google втайне готовится возродить планшеты на Android

Сооснователь Android Рич Майнер (Rich Miner), как пишут СМИ, работает над Android-планшетом. На его странице в LinkedIn теперь обозначено, что он «CTO Android Tablets». Этот статус стоит у Майнера с марта 2021 года.

Отмечается, что Google считает: будущее вычислительной техники смещается в сторону более мощных и функциональных планшетов. «Мы работаем над тем, чтобы представить следующую главу вычислительной техники», — заявили в компании, впрочем не признавая факт разработки Android-планшета.

Напомним, Google продавала планшеты под своей торговой маркой до 2019 года. После этого компания решила сосредоточиться на хромбуках, которые могли принимать форму планшета.