Google выпустит премиальные версии своих бюджетных ноутбуков Chromebook

Отличительная особенность устройств Chromebook X заключается не только в брендинге, но и в аппаратных компонентах. Google установил требования к объему оперативной памяти, возможностям видеоконференций и качеству дисплея. Кроме того, модели Chromebook X будут построены на базе отдельных процессоров от Intel и AMD.

Чтобы еще больше отличить Chromebook X от Chromebook начального уровня, Google вводит ряд эксклюзивных функций. К ним относятся Live Caption для видеозвонков, встроенный эффект размытия портрета и «изоляция» голоса от посторонних шумов. Устройства Chromebook X также будут поставляться с уникальными обоями «Time Of Day», которые меняются в течение дня в соответствии с восходом и закатом солнца.