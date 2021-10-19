Графика в новом процессоре Apple M1 Max оказалась мощнее, чем в PlayStation 5

По обещаниям Apple

Вчера Apple рассказала о новых фирменных процессорах M1 Pro и ‌M1‌ Max. Сегодня стало появляться больше информации о них. Сообщается, что производительность GPU в M1‌ Max больше, чем у Sony PlayStation 5. По крайней мере на бумаге.