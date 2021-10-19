Графика в новом процессоре Apple M1 Max оказалась мощнее, чем в PlayStation 5

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Графика в новом процессоре Apple M1 Max оказалась мощнее, чем в PlayStation 5По обещаниям Apple
Вчера Apple рассказала о новых фирменных процессорах M1 Pro и M1 Max. Сегодня стало появляться больше информации о них. Сообщается, что производительность GPU в M1 Max больше, чем у Sony PlayStation 5. По крайней мере на бумаге.
Специалисты изучили, сколько терафлопс могут обеспечивать новые M1 Pro и M1 Max. Результаты представлены ниже:
- 8-ядерный M1 = 2,6 терафлопса;
- 14-ядерный M1 Pro = 4,5 терафлопса;
- 16-ядерный M1 Pro = 5,2 терафлопса;
- 24-ядерный M1 Max = 7,8 терафлопса;
- 32-ядерный M1 Max = 10,4 терафлопса.
Напомним, для консоли PlayStation 5 этот показатель составляет 10,28 терафлопса. Конечно, пока это всё выводы, сделанные по бумаге. Реальные тесты пока не проводились.