Графика в самом мощном чипе Apple оказалась на 35% медленнее ноутбучной видеокарты RTX 4070

18:18, 22 января 2023
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Графика в самом мощном чипе Apple оказалась на 35% медленнее ноутбучной видеокарты RTX 4070А уж с игровыми ноутбуками новые MacBook Pro вообще не смогут конкурировать
Недавно представленный M2 Max с 38-ядерным графическим процессором проиграл ноутбучной видеокарте RTX 4070 в тесте OpenCL. Разница в производительности составила 35%.
Фото: Apple
Процессор M2 Max поставляется в 14-дюймовом и 16-дюймовом MacBook Pro. Видеокарта RTX 4070 была установлена в ноутбуке Samsung. Также он был оснащён 14-ядерным процессором Intel Core i9-13900HK с 20 потоками.
В тесте OpenCL ноутбук Samsung набрал 102 130 баллов, а M2 Max с 38-ядерным графическим процессором — всего 75 139 баллов. Помимо этого, ограничение мощности для ноутбука с RTX 4070 не упоминалось в Geekbench 5, а это означает, что игровые лэптопы с более эффективными решениями для охлаждения, скорее всего, выиграют у новой линейки Apple MacBook Pro 2023 года.