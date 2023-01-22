Графика в самом мощном чипе Apple оказалась на 35% медленнее ноутбучной видеокарты RTX 4070

Процессор M2 Max поставляется в 14-дюймовом и 16-дюймовом MacBook Pro. Видеокарта RTX 4070 была установлена в ноутбуке Samsung. Также он был оснащён 14-ядерным процессором Intel Core i9-13900HK с 20 потоками.

В тесте OpenCL ноутбук Samsung набрал 102 130 баллов, а M2 Max с 38-ядерным графическим процессором — всего 75 139 баллов. Помимо этого, ограничение мощности для ноутбука с RTX 4070 не упоминалось в Geekbench 5, а это означает, что игровые лэптопы с более эффективными решениями для охлаждения, скорее всего, выиграют у новой линейки Apple MacBook Pro 2023 года.