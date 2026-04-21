Грядущему MacBook Pro грозит задержка из‑за нехватки памяти на рынке

По данным инсайдеров, обновлённый Mac Studio должны были представить летом. Теперь же его ждут не раньше октября.

Но задержки грозят и ноутбукам. Компания работает над MacBook Pro с ярким OLED-экраном, сенсорным управлением и более тонким корпусом. Выпуск планировали на конец 2026 — начало 2027 года. Однако из‑за нехватки памяти эти сроки могут сдвинуться.

Зато macOS, если верить инсайдам, уже почти готова к сенсорному управлению.