Грядущему MacBook Pro грозит задержка из‑за нехватки памяти на рынке

Опубликовано 21 апреля 2026, 04:11
Грядущему MacBook Pro грозит задержка из‑за нехватки памяти на рынкеТеперь и Apple коснулось
Apple, как пишут СМИ, грозит задержка двух новых устройств — Mac Studio и MacBook Pro с сенсорным экраном. Причина — глобальная нехватка чипов памяти.
По данным инсайдеров, обновлённый Mac Studio должны были представить летом. Теперь же его ждут не раньше октября.
Но задержки грозят и ноутбукам. Компания работает над MacBook Pro с ярким OLED-экраном, сенсорным управлением и более тонким корпусом. Выпуск планировали на конец 2026 — начало 2027 года. Однако из‑за нехватки памяти эти сроки могут сдвинуться.
Зато macOS, если верить инсайдам, уже почти готова к сенсорному управлению.