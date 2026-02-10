Грядущий бюджетный iPad получит поддержку ИИ Apple

Опубликовано 10 февраля 2026, 14:361 мин.
Грядущий бюджетный iPad получит поддержку ИИ AppleНо нужен ли он
Apple готовит обновление самой доступной модели планшета iPad, пишут СМИ. Согласно новым данным, следующее поколение получит поддержку Apple Intelligence, то бишь ИИ компании.
© Apple
Это набор «умных» функций, включая будущую более продвинутую голосовую помощницу Siri и др. Секрет «доступности» (ИИ выходил в устройствах компании помощнее) — в новой начинке. Ожидается, что планшет получит более современный процессор A18 и увеличенный объём памяти (8 ГБ вместо 6 ГБ).
При этом внешне новинка, скорее всего, не изменится по сравнению с нынешней моделью и сохранит прежний дизайн и корпус.
Также Apple может представить в этом году новые версии планшетов iPad Air и iPad mini.