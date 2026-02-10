Грядущий бюджетный iPad получит поддержку ИИ Apple

Это набор «умных» функций, включая будущую более продвинутую голосовую помощницу Siri и др. Секрет «доступности» (ИИ выходил в устройствах компании помощнее) — в новой начинке. Ожидается, что планшет получит более современный процессор A18 и увеличенный объём памяти (8 ГБ вместо 6 ГБ).

При этом внешне новинка, скорее всего, не изменится по сравнению с нынешней моделью и сохранит прежний дизайн и корпус.

Также Apple может представить в этом году новые версии планшетов iPad Air и iPad mini.