Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 17 июля 2026, 22:37
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Грядущий планшет Samsung Galaxy Tab S12 Ultra показали на рендерах

Ожидается, что устройство выйдет в сентябре
OnLeaks совместно с порталом Smartphone Checker опубликовал рендеры будущего флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S12 Ultra.
Грядущий планшет Samsung Galaxy Tab S12 Ultra показали на рендерах

© OnLeaks / Smartphone Checker

Судя по картинкам, дизайн устройства практически не изменился по сравнению с предыдущей моделью Tab S11 Ultra. Размеры остались теми же, 326,34×208,46×5,12 мм.

© OnLeaks / Smartphone Checker

Что касается начинки, то подтверждается замена процессора, установят новый Dimensity 9500. А вот ёмкость аккумулятора останется прежней, 11 600 мА·ч.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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