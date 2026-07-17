Грядущий планшет Samsung Galaxy Tab S12 Ultra показали на рендерах

Опубликовано 17 июля 2026, 22:371 мин.
Грядущий планшет Samsung Galaxy Tab S12 Ultra показали на рендерахОжидается, что устройство выйдет в сентябре
OnLeaks совместно с порталом Smartphone Checker опубликовал рендеры будущего флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S12 Ultra.
© OnLeaks / Smartphone Checker
Судя по картинкам, дизайн устройства практически не изменился по сравнению с предыдущей моделью Tab S11 Ultra. Размеры остались теми же, 326,34×208,46×5,12 мм.
Что касается начинки, то подтверждается замена процессора, установят новый Dimensity 9500. А вот ёмкость аккумулятора останется прежней, 11 600 мА·ч.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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