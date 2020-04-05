Губернатор Петербурга попросил горожан поделиться ноутбуками и планшетами с нуждающимися

Об этом губернатор написал на своей странице во «ВКонтакте». Он рассказал, что 6 апреля школы вернутся к занятиям, но дистанционно. По информации Беглова, в Петербурге проживают 507 000 школьников, и 16 904 из них не имеют собственной компьютерной техники и выхода в интернет.

Как говорит губернатор, на складах города нет необходимого количества товаров. Поэтому и требуется помощь петербуржцев. Беглов призвал всех, у кого есть невостребованный планшет или ноутбук с выходом в интернет, поделиться ими с нуждающимися. Сообщить о наличии такового можно на горячую линию Комитета по образованию. Что любопытно, пост губернатора вызвал немало возмущения в комментариях.