Honor перевыпустила ноутбуки с более старым процессором и сниженной ценой

Honor MagicBook X 14 и MagicBook X 15 получили металлический цельный корпус. Первая модель в толщину составляет 15,9 мм, а весит 1,38 килограмма. Вторая модель имеет такие показатели — 16,9 мм и 1,56 килограмма соответственно.

Оба ноутбука оснащены экраном IPS LCD с матовым покрытием. Его разрешение составляет 1920 x 1080 пикселей. Устройства выходят в двух вариантах: на старом процессоре Intel Core i3-10110U десятого поколения с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ, а также на Intel Core i5-10210U десятого поколения с 16 оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.

Новые MagicBook получили порты USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A, USB Type-C, HDMI и разъём под наушники. MagicBook X 15, к сожалению, получил батарею меньшей ёмкости, чем MagicBook X 14 — 42 Втч против 56 Втч.

Цены на MagicBook X 14 начинаются с $466. На MagicBook X 15 — с $481.