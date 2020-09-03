Honor представил сразу три доступных ноутбука

Второй и третий ноутбуки — простые MagicBook. Есть версии с 14- и 15-дюймовым экраном. Устройства тоже работают на процессорах AMD Ryzen 4000 (Ryzen 5 4500U), их можно использовать до 8,5 часа при работе в вебе. До 46% их можно зарядить за 30 минут. Оперативной памяти у обеих моделей 8 ГБ. Они имеют SSD на 512 ГБ, который нельзя заменить. Ноутбуки при желании можно раскрыть почти на 180 градусов. У MagicBook есть порты HDMI, USB 3.2, USB-C, USB 2.0 и аудиовыход.

В России на ноутбуки MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro можно будет оформить предзаказ с 4 сентября. За оформление пользователь получит смарт-часы Honor MagicWatch 2 в подарок. MagicBook 14 и MagicBook 15 оценены в 59 990 рублей. MagicBook Pro стоит 69 990 рублей. В продажу устройства поступят 18 сентября.