Honor представила ноутбук MagicBook Art 14 с процессором Qualcomm X Elite

MagicBook Art 14 оснащен 14,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,1K, соотношение экрана к корпусу составляет 97%. При толщине всего 10 мм и весе 1 кг он сочетает в себе материалы из магниевого и алюминиевого сплавов.

Оснащенный 12-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon X Elite с тактовой частотой 4,0 ГГц, ноутбук предлагает до 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ для хранения данных. NPU обеспечивает до 45 TOPS.

Отличительной особенностью является система OS Turbo 3.0, которая оптимизирует управление питанием и обеспечивает более 15 часов воспроизведения видео в формате 1080p. Среди других особенностей — съемная веб-камера на магните.

Цена на Snapdragon-версию пока не объявлена, но ожидается, что она будет в премиум-сегменте.