Honor представила ноутбук MagicBook Art 14 с процессором Qualcomm X Elite

Опубликовано 09 сентября 2024, 00:001 мин.
Honor представила ноутбук MagicBook Art 14 с процессором Qualcomm X EliteНа IFA 2024
На выставке IFA 2024 в Берлине Honor представила MagicBook Art 14 Snapdragon Edition после глобального релиза его Intel-варианта. Этот новый ноутбук, работающий на Qualcomm Snapdragon X Elite, предлагает неплохую производительность с поддержкой ИИ.
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MagicBook Art 14 оснащен 14,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,1K, соотношение экрана к корпусу составляет 97%. При толщине всего 10 мм и весе 1 кг он сочетает в себе материалы из магниевого и алюминиевого сплавов.
Оснащенный 12-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon X Elite с тактовой частотой 4,0 ГГц, ноутбук предлагает до 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ для хранения данных. NPU обеспечивает до 45 TOPS.
Отличительной особенностью является система OS Turbo 3.0, которая оптимизирует управление питанием и обеспечивает более 15 часов воспроизведения видео в формате 1080p. Среди других особенностей — съемная веб-камера на магните.
Цена на Snapdragon-версию пока не объявлена, но ожидается, что она будет в премиум-сегменте.