Honor предлагает две модели — MagicBook X 14 и MagicBook X 15. Первая модель весит 1,3 килограмма при толщине 15,9 мм. Вторая — 1,56 килограмма при толщине 16,9 мм. Экраны устройств поддерживают режим защиты зрения.

Ноутбуки работают на базе процессоров Intel Core i5-10210U и i3-10110U 10-го поколения. Есть двухканальная оперативная память ёмкостью до 16 ГБ. В качестве источник питания выступает аккумулятор ёмкостью 56 Вт×ч. Ноутбуки могут работать более 13 часов в автономном режиме при просмотре локального Full HD видео. В комплекте с устройствами идёт зарядка мощностью 65 Вт. Она может зарядить ноутбук на 70% всего за 60 минут.

Оформить предзаказ на новинки можно с 1 по 14 июня. 15 июня новые MagicBook X появятся в свободной продаже. Цены на модель MagicBook X 14 начинаются с 49 990 рублей, на модель MagicBook X 15 — с 59 990 рублей.