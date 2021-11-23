Honor привезла в Россию новый флагманский ноутбук

Новый ноутбук получил сенсорный экран разрешением 2,5K, процессор Intel Core™ i7 11-го поколения, а также двойную широкоугольную Ultra HD веб-камеру на 5 Мп. Отмечается, что операционная система Windows 11 предусматривает управление с помощью мультитач жестов. Можно, например, переключаться между окнами с помощью трёх пальцев.

MagicBook View 14 стал первым ноутбуком компании, получившим сертификат Intel Evo. То есть он отвечает условиям, которым должен соответствовать ноутбук премиум-класса. У устройства есть двухканальная оперативная память LPDDR4x 16 ГБ 4266 МГц. Оно оснащено батареей на 60 Вт*ч. Ноутбук может проработать до 15 часов в режиме воспроизведения локального видео 1080р. Есть поддержка зарядки мощностью 65 Вт. Ноутбук за 15 минут заряжается для 2,5 часов работы.

MagicBook View 14 с процессором Intel Core i7 стоит 109 990 рублей, с процессором Core i5 — 89 990 рублей. При покупке можно получить в подарок смарт-часы Honor MagicWatch 2 46 мм и беспроводные наушники Honor Earbuds 2 Lite.