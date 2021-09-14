Honor привезла в Россию обновлённые ноутбуки MagicBook

Обновлённые модели ноутбуков имеют встроенный графический ускоритель AMD Radeon, до 16 ГБ двухканальной оперативной памяти с частотой 3200 МГц и PCIe NVMe SSD ёмкостью до 512 ГБ. Компьютеры оснащены усовершенствованной системой охлаждения с вентилятором увеличенного размера и двумя тепловыми трубками.

Экраны ноутбуков занимают до 87% площади передней панели, а также защищают глаза. MagicBook 14 в толщину составляет 15,9 мм, а весит 1,38 килограмма. Вторая модель — MagicBook 15 — имеет толищну 16,9 мм и вес 1,54 килограмма.

Ноутбуки оснащены батареей ёмкостью 56 Вт*ч, которая позволяет до 11,5 часов воспроизводить видео. Также поддерживается зарядное устройство мощностью 65 Вт.

Обновлённые Honor MagicBook поступят в продажу 28 сентября. Стоимость MagicBook 14 составит 59 990 рублей, а MagicBook 15 — 69 990 рублей. С 14 по 27 сентября можно оформить предзаказ и получить в подарок часы MagicWatch 2 46 мм а также возможность выиграть смартфон Honor 10X Lite. .