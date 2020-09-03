Honor привёз в Россию планшет с двойной камерой

Компания называет Pad V6 первым флагманским планшетом Honor. Он получил 10,4-дюймовый экран разрешением 2K (2000 x 1200 пикселей). В качестве аппаратной основы у планшета выступает процессор Kirin 985. Модель поддерживает Wi-Fi 6, благодаря чему может скачивать данные со скоростью 2400 МБ/сек. Имеется слот microSD.

Отдельно к Honor Pad V6 можно купить стилус и клавиатуру. Планшет способен подключаться к другим устройствам для совместного пользования экранами. Так можно легко перемещать файлы с аппарата на аппарат. С приложениями на Pad V6 можно работать в режиме нескольких окон.

Предзаказ на Honor Pad V6 в версии 6 ГБ + 128 ГБ открывается с завтрашнего дня, 4 сентября. В магазинах планшет появится с 18 сентября. Стоимость устройства составит 29 990 рублей. При оформлении предзаказа в подарок можно получить стилус Magic-Pencil, беспроводную клавиатуру Wireless Keyboard или беспроводные наушники.