Honor привёз в Россию свой первый игровой ноутбук
Это модель RTX 2060. Помимо неё в корпусе ноутбука можно найти процессор Intel Core i7-10750H десятого поколения (речь всё ещё о топовой конфигурации). Экран устройства тоже соответствует игровому классу — поддерживает частоту обновления до 144 Гц. Также у него 100% sRGB цветовой охват. Диагональ экрана составляет 16,1 дюйма.
Толщина корпуса Honor Hunter равна всего 19,9 мм, а вес — 2,4 килограмма. Устройство оснащено системой охлаждения Wind Valley. Когда пользователь поднимает крышку ноутбука, открывается дополнительное вентиляционное отверстие, и повышается количество забранного воздуха до 40%. Площадь поверхности теплоотвода составляет более 100 000 квадратных мм. Также предусмотрено охлаждение зоны клавиш WASD. В специальном приложении пользователь может регулировать подсветку ноутбука: как её интенсивность, так и цвета.
Honor
Хорошая новость в том, что оперативная память не распаяна и её можно увеличить. При продаже идёт 16 ГБ DDR4. Есть два слота для SSD. Honor предлагает 512 ГБ.
Ёмкость аккумулятора ноутбука равна 7330 мАч. Поддерживается быстрая зарядка: за полчаса может зарядить устройство с 0% до 60%, а за полтора — полностью.
Оформить предзаказ на Honor Hunter в России можно будет с 24 ноября. Стоимость модели с процессором Intel Core i5-10300H, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti составляет 139 990 рублей. Версия с Intel Core i7-10750H с 16 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 оценена в 159 990 рублей. В период предзаказа ноутбук в топовой комплектации будет доступен со скидкой 32 000 рублей, а обычный — со скидкой 20 000 рублей.