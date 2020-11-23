Honor привёз в Россию свой первый игровой ноутбук

Хорошая новость в том, что оперативная память не распаяна и её можно увеличить. При продаже идёт 16 ГБ DDR4. Есть два слота для SSD. Honor предлагает 512 ГБ.

Ёмкость аккумулятора ноутбука равна 7330 мАч. Поддерживается быстрая зарядка: за полчаса может зарядить устройство с 0% до 60%, а за полтора — полностью.

Оформить предзаказ на Honor Hunter в России можно будет с 24 ноября. Стоимость модели с процессором Intel Core i5-10300H, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti составляет 139 990 рублей. Версия с Intel Core i7-10750H с 16 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 оценена в 159 990 рублей. В период предзаказа ноутбук в топовой комплектации будет доступен со скидкой 32 000 рублей, а обычный — со скидкой 20 000 рублей.