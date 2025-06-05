Honor скоро представит планшет MagicPad 3 с мощным процессором и новым экраном

Новинка получит большой 13,2-дюймовый экран с высокой частотой обновления — скорее всего, как у предыдущей модели, 144 Гц. Однако теперь вместо OLED-экрана будет использоваться LCD-дисплей. Honor, вероятно, сделала это ради снижения цены.

MagicPad 3 будет работать на мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Планшет предложат с оперативной памятью до 16 ГБ и встроенной памятью до 1 ТБ. Также будет поддерживаться быстрая зарядка на 66 Вт.

Устройство появится в трёх цветах: белый (Moon Shadow White), золотой (Floating Gold) и серый (Starry Sky Gray).

По сравнению с MagicPad 2, у новой модели чуть больше экран, более быстрый чип и другие улучшения. Пока остаётся вопрос, как это отразится на цене.