Honor снизил цены на ноутбуки и аксессуары

Наиболее существенную скидку получил игровой ноутбук Honor Hunter V700. Он потерял в цене 60 тысяч рублей. Теперь его можно купить за 79 990 вместо 139 990 рублей.

Другие ноутбуки MagicBook тоже получили скидку более 10 тысяч рублей. Кроме того, в подарок при покупке можно получить беспроводные наушники.

Что касается аксессуаров, то интересным предложением выглядит беспроводная зарядка Honor AP61, которая стоит сейчас тысячу рублей вместо 3190.

Скидку в 2000 рублей получили и наушники Magic Earbuds. Теперь они обойдутся в 7 тысяч рублей вместо 9.

Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.