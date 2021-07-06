Honor снизил цены на ноутбуки и аксессуары

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:19
Honor снизил цены на ноутбуки и аксессуарыЕсть интересные предложения
Бренд Honor объявил акцию «Всегда на связи с Honor». Распродажа продлится с 6 по 11 июля, и скидки в её рамках будут достигать 70%.
Наиболее существенную скидку получил игровой ноутбук Honor Hunter V700. Он потерял в цене 60 тысяч рублей. Теперь его можно купить за 79 990 вместо 139 990 рублей.
Другие ноутбуки MagicBook тоже получили скидку более 10 тысяч рублей. Кроме того, в подарок при покупке можно получить беспроводные наушники.
Что касается аксессуаров, то интересным предложением выглядит беспроводная зарядка Honor AP61, которая стоит сейчас тысячу рублей вместо 3190.
Скидку в 2000 рублей получили и наушники Magic Earbuds. Теперь они обойдутся в 7 тысяч рублей вместо 9.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.