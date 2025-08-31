Honor выпустила планшет MagicPad 3 и ноутбук MagicBook Art 14 2025 глобально

Honor выпустила планшет MagicPad 3 и ноутбук MagicBook Art 14 2025 глобальноБез лишнего шума
Honor MagicPad 3 доступен в одной версии с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной, стоимость — £599. Цвета: серый и белый. Планшет получил 13,3-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3,2K, частотой обновления 165 Гц и яркостью до 700 нит. Толщина корпуса — 5,79 мм, вес — 595 г.
За работу отвечает чип Snapdragon 8 Gen 3, система MagicOS 9 на базе Android 15 и набор ИИ-функций. Камеры: основная 13 МП + 2 МП макро и фронтальная 9 МП. Батарея на 12 450 мА·ч поддерживает быструю зарядку 66 Вт. Также предусмотрены Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, поддержка стилуса Magic Pencil 3, система охлаждения и восемь динамиков.
Honor MagicBook Art 14 2025 в международной версии оснащён процессором Intel Core Ultra 7 255H, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ. Цена — £1,499. Доступные цвета: зелёный, коричневый и белый.
Ноутбук получил 14,6-дюймовый OLED-экран с разрешением 3,1K, частотой до 120 Гц и яркостью до 1600 нит. Вес — 1,03 кг, толщина — 11,5 мм. Есть аккумулятор на 60 Вт·ч, быстрая зарядка, подсвеченная клавиатура, сканер отпечатков, шесть динамиков и широкие возможности подключения: HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB-A, USB-C и Wi-Fi 7.