Honor выпустила планшет MagicPad 3 и ноутбук MagicBook Art 14 2025 глобально

Honor MagicPad 3 доступен в одной версии с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной, стоимость — £599. Цвета: серый и белый. Планшет получил 13,3-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3,2K, частотой обновления 165 Гц и яркостью до 700 нит. Толщина корпуса — 5,79 мм, вес — 595 г.

За работу отвечает чип Snapdragon 8 Gen 3, система MagicOS 9 на базе Android 15 и набор ИИ-функций. Камеры: основная 13 МП + 2 МП макро и фронтальная 9 МП. Батарея на 12 450 мА·ч поддерживает быструю зарядку 66 Вт. Также предусмотрены Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, поддержка стилуса Magic Pencil 3, система охлаждения и восемь динамиков.