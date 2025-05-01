Honor выпустила тихие ноутбуки MagicBook Pro 16 с новейшей RTX 5070

Обе версии оснащены 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3072×1920, частотой обновления 165 Гц и яркостью 500 нит, поддерживающим 100% цветового пространства DCI-P3. Процессоры Intel Core Ultra 5-225H или Ultra 9-285H, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и SSD на 1 ТБ обеспечивают производительность. Корпус из металла толщиной 17,9 мм и весом 1,81 кг доступен в цветах Starry Grey, Midnight Black и Aurora Blue.

Hunter Edition выделяется видеокартой Nvidia GeForce RTX 5070 с 8 ГБ памяти GDDR7 и технологией DLSS 4.0 для улучшения графики в играх. Система охлаждения Smart Silent Cooling 2.0 снижает шум до 17 дБ в простое, а режим Beast Mode выдает до 150 Вт. Также есть ИИ-ассистент для оптимизации игровых настроек.