Honor выпустит ноутбук со смартфонной оболочкой Magic OS

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Honor выпустит ноутбук со смартфонной оболочкой Magic OSУже тизерит его
Honor начала тизерить ноутбук, работающий под управлением оболочки Magic OS для Windows. Изначально это была фирменная прошивка для смартфонов и планшетов, теперь её адаптировали под ПК. Бренд уже показал внешность готовящегося ноутбука.
В Honor рассказали, что Magic OS для Windows — это интеллектуальная совместимая кроссплатформенная ОС. Она должна помочь повысить производительность и снизить энергопотребление ПК.
Ожидается, что грядущий ноутбук Honor с Magic OS будет предлагать такие же возможности и функции, как и смартфон. Honor собирается выпустить ноутбук Magicbook 14 2022 года 16 мая. Есть информация, что устройство будет оснащено процессором Intel Core 12-го поколения или чипсетом AMD Ryzen 6000. Компания будет позиционировать ноутбук как субфлагманский ПК.