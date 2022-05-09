Honor выпустит ноутбук со смартфонной оболочкой Magic OS

Ожидается, что грядущий ноутбук Honor с Magic OS будет предлагать такие же возможности и функции, как и смартфон. Honor собирается выпустить ноутбук Magicbook 14 2022 года 16 мая. Есть информация, что устройство будет оснащено процессором Intel Core 12-го поколения или чипсетом AMD Ryzen 6000. Компания будет позиционировать ноутбук как субфлагманский ПК.