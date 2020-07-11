Honor выпустит ноутбуки с быстрой зарядкой, как у смартфонов

Источники пишут, что в ноутбуки Honor поставят 65-ваттный блок питания, благодаря которому устройство будет заряжаться с 0 до 50% всего за 30 минут.

По ранним утечкам известно, что компания презентует модели Honor MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro. Они будут построены на гибридных процессорах AMD. Кроме того, в серии ожидаются новые модели на базе процессоров Ryzen 4000H и с отдельной видеокартой NVIDIA. Они будут позиционироваться как игровые. Если верить слухам, то геймерские ноутбуки будут работать на модели AMD Ryzen 7 4800H.