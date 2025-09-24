Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 24 сентября 2025, 19:00
1 мин.

Honor запустила вторую закрытую бету MagicOS 10 для большего числа устройств

Есть и планшеты
Honor начала вторую фазу закрытого бета-тестирования MagicOS 10, которая теперь доступна для большего числа смартфонов и планшетов. Новые версии ПО будут постепенно появляться на всех подходящих устройствах в ближайшие дни.
© Honor

Участвовать в тестировании могут владельцы следующих гаджетов

  • Honor Magic 6, Magic 6 Pro, Magic 6 Ultimate Edition, Magic 6 RSR Porsche Design

  • Honor 400, 400 Pro

  • Honor Tablet GT 2 Pro

Если вы уже участвовали в внутренней бета-программе, повторная регистрация не требуется — новая версия автоматически придёт на устройство. Новички должны подать заявку через приложение My Honor со смартфона (на ПК это сделать нельзя).

Honor рекомендует использовать последнюю версию приложения, освободить не менее 8 ГБ памяти и заранее создать резервную копию важных данных.