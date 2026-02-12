HP начала выдавать в аренду игровые ноутбуки Omen — от $49,99 в месяц

Опубликовано 12 февраля 2026, 17:431 мин.
HP начала выдавать в аренду игровые ноутбуки Omen — от $49,99 в месяцКак раз на фоне дефицита памяти
У HP появилась подписка на игровые ноутбуки Omen. Стоимость подписки начинается от $49,99 и может доходить до $129,99 в месяц в зависимости от модели. Также можно арендовать аксессуары: монитор, наушники, микрофон и др.
© HP
Однако есть важное условие — минимальный срок действия подписки 12 месяцев. Если отказаться от подписки раньше, придётся заплатить штраф от $549,99 до $1 429,99… даже при возврате ноутбука.
Если пользователь захочет выкупить ноутбук, нужно будет заплатить фиксированную сумму: $1 199 за Victus 15 или $3 299 за Omen Max 16, независимо от того, сколько времени уже платили по подписке.
Также предлагается 30-дневный пробный период и гарантия на время аренды.