HP начала выдавать в аренду игровые ноутбуки Omen — от $49,99 в месяц

Если пользователь захочет выкупить ноутбук, нужно будет заплатить фиксированную сумму: $1 199 за Victus 15 или $3 299 за Omen Max 16, независимо от того, сколько времени уже платили по подписке.

Также предлагается 30-дневный пробный период и гарантия на время аренды.