HP «освежила» популярные ноутбуки Envy и Pavilion для 2024 года

HP «освежила» популярные ноутбуки Envy и Pavilion для 2024 годаЧем они могут похвастаться
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Envy x360.
14- и 16-дюймовые модели. Доступны с процессорами Intel Core Ultra 5 125U, Core Ultra 7 155U, AMD Ryzen 5 8640HS и Ryzen 7 8840HS, оснащенные NPU для повышения производительности искусственного интеллекта.
14-дюймовые варианты начинаются с 950 долларов (AMD) и 960 долларов (Intel). Предлагаются OLED-дисплеи с разрешением 1920×1200 (FHD+), 1920×1200 (FHD+ high-color) или 2,8K. 16-дюймовые варианты начинаются от $ 860 (AMD) и $ 880 (Intel). Предлагаются OLED-дисплеи с разрешением 1920×1080 (FHD+), 1920×1080 (FHD+ high-color) или 2,8K (кроме варианта AMD FHD+ high-color).
Envy 17.
Может похвастаться процессорами Intel Core Ultra H-серии, дискретной Nvidia RTX 3050 (опционально), цена — 1300 долларов. 17,3-дюймовый сенсорный дисплей 1920×1080 (FHD) с панелью IPS и цветопередачей 100% sRGB. Wi-Fi 7 (опционально), 5-Мп ИК-веб-камера и различные порты, включая Thunderbolt 4.
Pavilion Aero 13.
Ультралегкий ноутбук на базе AMD. Заявлен как «самый легкий в мире потребительский ноутбук с искусственным интеллектом» весом менее 1 кг. Цена от 800 долларов. Процессоры AMD Ryzen 5 или 7, 16 ГБ оперативной памяти, накопитель объемом до 1 ТБ, 13,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10 (варианты FHD+ или QHD+).
Pavilion Plus 16.
Доступен с процессорами Intel или AMD, цена от 800 долларов за оба варианта. 16-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10 (FHD+ сенсорный или несенсорный), веб-камера 1080p (опционально ИК) и различные порты.
Подробнее о характеристиках вы можете прочитать в источнике.
Доступность?
Envy x360 и Envy 17: март 2024 г.
Pavilion Aero 13: май 2024 г.
Pavilion Plus 16: апрель 2024 г.