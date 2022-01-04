HP показала новое поколение лёгкого и выносливого ноутбука Dragonfly

Ноутбук может работать с 5G и оснащён портами USB Type-C. В его основе лежат новейшие процессоры Intel 12-го поколения. Диагональ экрана Elite Dragonfly G3 составляет 13,5 дюйма. Аккумулятор ноутбука ёмкостью до 68 Вт*ч состоит из нескольких секций, поддерживает быструю зарядку.

У Elite Dragonfly G3 есть такие любопытные функции как HP Auto Lock и Awake. Они блокируют и выводят компьютер из спящего режима, когда пользователь отходит и подходит к нему.

В России цены на HP Elite Dragonfly G3 будут начинаться с 94,5 тысячи рублей.