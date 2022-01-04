HP показала новое поколение лёгкого и выносливого ноутбука Dragonfly

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 21:10
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HP показала новое поколение лёгкого и выносливого ноутбука DragonflyНа CES 2022
В рамках выставки CES 2022 компания HP продемонстрировала новый HP Elite Dragonfly G3. Он весит около килограмма и при этом может долго работать в автономном режиме.
Ноутбук может работать с 5G и оснащён портами USB Type-C. В его основе лежат новейшие процессоры Intel 12-го поколения. Диагональ экрана Elite Dragonfly G3 составляет 13,5 дюйма. Аккумулятор ноутбука ёмкостью до 68 Вт*ч состоит из нескольких секций, поддерживает быструю зарядку.
У Elite Dragonfly G3 есть такие любопытные функции как HP Auto Lock и Awake. Они блокируют и выводят компьютер из спящего режима, когда пользователь отходит и подходит к нему.
В России цены на HP Elite Dragonfly G3 будут начинаться с 94,5 тысячи рублей.