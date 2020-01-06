HP представила ноутбук с 4K-дисплеем и 17 часами автономности

Другая новинка HP — Elite Dragonfly может работать с сетями 5G. В основе устройства лежит процессор для бизнеса Intel Core vPro десятого поколения. Ноутбук поддерживает технологию Sure View Reflect, которая позволяет скрыть важную информацию на экране от чужих глаз.

Сообщается, что Elite Dragonfly — первый в мире ноутбук со встроенным трекером Tile. Он позволяет отыскать устройство, если оно потерялось из виду, да и вообще всегда быть в курсе его местоположения. Также в пресс-релизе компании отмечается, что механические части ноутбука на 82% сделаны из переработанных материалов.

HP Elite Dragonfly поступит в продажу в июне 2020 года, информация о цене будет доступна позднее.