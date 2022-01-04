HP представила новые премиальные ноутбуки для работы

HP рассказала о линейках EliteBook 1000 G9 и EliteBook 800 G9. Они созданы специально для работы, поэтому компания постаралась сделать ноутбуки лёгкими. Они получили 5-Мп веб-камеру с более высоким разрешением, клавиатуру и тачпад побольше, экран форматом 16:10. Они могут незаметно переключаться между Wi-Fi и 5G, чтобы носить их с собой было удобнее.