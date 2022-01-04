HP представила новые премиальные ноутбуки для работы

HP представила новые премиальные ноутбуки для работыEliteBook
HP рассказала о линейках EliteBook 1000 G9 и EliteBook 800 G9. Они созданы специально для работы, поэтому компания постаралась сделать ноутбуки лёгкими. Они получили 5-Мп веб-камеру с более высоким разрешением, клавиатуру и тачпад побольше, экран форматом 16:10. Они могут незаметно переключаться между Wi-Fi и 5G, чтобы носить их с собой было удобнее.
Изюминка коллекции — HP EliteBook 1040 G9. Оснащается процессорами Intel 12-го поколения, поддерживает SSD на 2 ТБ. Ноутбук может обеспечивать почти до 14 часов автономной работы. В линейке есть и гибридная модель HP Elite x360 1040 G9. Её можно использовать в режиме как ноутбука, так и планшета.
Все новые продукты HP станут доступны в марте 2022 года в России. Цены на HP EliteBook 1040 G9 будут начинаться с 72 тысяч рублей, на HP Elite x360 1040 G9 — с 92 тысяч рублей. Модели серии HP EliteBook 600 G9 будут стартовать с 42 тысяч рублей, а HP EliteBook 800 G9 — с 62 тысяч рублей.