HP представила новый дочерний бренд игровых ноутбуков

В ноутбуках Victus компания сделала упор на необычном дизайне, мощности и улучшенном пользовательском опыте в играх. Устройства представлены в трёх цветах: сером, синем и металлическом белом. Что касается производительности, то ноутбуки оборудованы видеокартами до NVIDIA GeForce RTX 3060 и AMD Radeon RX 5500M. Также устройства оснащены IPS-дисплеями частотой обновления до 165 Гц и хорошей системой охлаждения.

Ноутбуки серии Victus с 16-дюймовым дисплеем будут стоить от $850 в версии с процессорами Intel и от $800 в варианте с процессорами AMD. Старт продаж намечен на июнь 2021 года.