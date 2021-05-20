HP представила новый дочерний бренд игровых ноутбуков
Основа концепции нового бренда — вера в то, что игровая индустрия является двигателем прогресса. Victus тесно связан с другим брендом Omen. При создании новых устройств HP ориентировалась на запросы пользователей. Компания рассказала, что людям в игровых ноутбуках более всего важны производительность и возможности графики. Из опроса также видно, что пользователей интересуют объём оперативной памяти, автономность, объём хранилища, прочность, быстрый запуск.
В ноутбуках Victus компания сделала упор на необычном дизайне, мощности и улучшенном пользовательском опыте в играх. Устройства представлены в трёх цветах: сером, синем и металлическом белом. Что касается производительности, то ноутбуки оборудованы видеокартами до NVIDIA GeForce RTX 3060 и AMD Radeon RX 5500M. Также устройства оснащены IPS-дисплеями частотой обновления до 165 Гц и хорошей системой охлаждения.
Ноутбуки серии Victus с 16-дюймовым дисплеем будут стоить от $850 в версии с процессорами Intel и от $800 в варианте с процессорами AMD. Старт продаж намечен на июнь 2021 года.
|Модель ноутбука
|Victus 16-d0013dx
|Операционная система
|Windows 10 Home
|Процессор
|11-е поколение Intel® Core™ i5-11400H, 6 ядер
|Характеристики процессора
|До 4.5 ГГц с технологией Intel Turbo Boost
|Кэш процессора
|12 МБ L3
|Оперативная память
|8 ГБ DDR4-2933 МГц (2 X 4 ГБ)
|Слоты памяти
|2
|Дискретная графика
|NVIDIA GeForce MX350 (4 ГБ выделенной памяти GDDR5)
|Накопитель
|256 ГБ PCIe NVMe M.2 SSD
|Камера
|HP Wide Vision 720p HD камера с двумя микрофонами
|Дисплей
|16.1 дюйма, FHD (1920 x 1080), IPS, с антибликовым слоем, яркость 250 нит
|Отношение площади экрана к общей площади лицевой части
|83.5%
|Беспроводные модули
|Intel Wi-Fi 6 AX201 (2x2) и Bluetooth 5 комбо (поддерживается скорость до 1 Гбит/с по воздуху)
|Дополнительные слоты
|1 мульти-форматный кардридер SD
|Звук
|Аудиосистема B&O с двумя динамиками
|Клавиатура
|Полноразмерная, с подсветкой и NumPad
|Порты
|1 USB Type-C 5 Гбит/с (DisplayPort 1.4, поддержка зарядки ноутбука)
|1 USB Type-A 5 Гбит/с
|2 USB Type-A 5 Гбит/с
|1 RJ-45
|1 комбо 3.5 мм для микрофона и наушников
|1 зарядный порт HP smart pin
|1 HDMI 2.1
|Размеры
|355 x 254 x 23 мм
|Вес
|2.2 кг
|Питание
|Аккумулятор 70 Вт*ч, 4 ячейки, Li-Ion • Блок питания 200 Вт