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HP представила новый дочерний бренд игровых ноутбуков

Victus
Компания HP представила сегодня новый дочерний бренд игровых ноутбуков — Victus — и показала первые устройства под этой маркой.

Основа концепции нового бренда — вера в то, что игровая индустрия является двигателем прогресса. Victus тесно связан с другим брендом Omen. При создании новых устройств HP ориентировалась на запросы пользователей. Компания рассказала, что людям в игровых ноутбуках более всего важны производительность и возможности графики. Из опроса также видно, что пользователей интересуют объём оперативной памяти, автономность, объём хранилища, прочность, быстрый запуск.

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В ноутбуках Victus компания сделала упор на необычном дизайне, мощности и улучшенном пользовательском опыте в играх. Устройства представлены в трёх цветах: сером, синем и металлическом белом. Что касается производительности, то ноутбуки оборудованы видеокартами до NVIDIA GeForce RTX 3060 и AMD Radeon RX 5500M. Также устройства оснащены IPS-дисплеями частотой обновления до 165 Гц и хорошей системой охлаждения.

Ноутбуки серии Victus с 16-дюймовым дисплеем будут стоить от $850 в версии с процессорами Intel и от $800 в варианте с процессорами AMD. Старт продаж намечен на июнь 2021 года.

Модель ноутбукаVictus 16-d0013dx
Операционная системаWindows 10 Home
Процессор11-е поколение Intel® Core™ i5-11400H, 6 ядер
Характеристики процессораДо 4.5 ГГц с технологией Intel Turbo Boost
Кэш процессора12 МБ L3
Оперативная память8 ГБ DDR4-2933 МГц (2 X 4 ГБ)
Слоты памяти2
Дискретная графикаNVIDIA GeForce MX350 (4 ГБ выделенной памяти GDDR5)
Накопитель256 ГБ PCIe NVMe M.2 SSD
КамераHP Wide Vision 720p HD камера с двумя микрофонами
Дисплей16.1 дюйма, FHD (1920 x 1080), IPS, с антибликовым слоем, яркость 250 нит
Отношение площади экрана к общей площади лицевой части83.5%
Беспроводные модулиIntel Wi-Fi 6 AX201 (2x2) и Bluetooth 5 комбо (поддерживается скорость до 1 Гбит/с по воздуху)
Дополнительные слоты1 мульти-форматный кардридер SD
ЗвукАудиосистема B&O с двумя динамиками
КлавиатураПолноразмерная, с подсветкой и NumPad
Порты1 USB Type-C 5 Гбит/с (DisplayPort 1.4, поддержка зарядки ноутбука)
1 USB Type-A 5 Гбит/с
2 USB Type-A 5 Гбит/с
1 RJ-45
1 комбо 3.5 мм для микрофона и наушников
1 зарядный порт HP smart pin
1 HDMI 2.1
Размеры355 x 254 x 23 мм
Вес2.2 кг
ПитаниеАккумулятор 70 Вт*ч, 4 ячейки, Li-Ion • Блок питания 200 Вт