HP представила самые лёгкие ноутбуки для работы
Первую модель компания называет самым лёгким в мире бизнес-ноутбуком на базе процессоров AMD последнего поколения. В некоторых конфигурациях он весит меньше килограмма. HP ProBook 635 Aero G7 поддерживает Wi-FI 6 и 4G-подключение. Ноутбук сделан из перерабатываемого металла.
Процессоры, на базе которых построено устройство, AMD Ryzen серии 4000 оснащены встроенной графикой Radeon. HP уделила особое внимание тому, что ноутбук можно обрабатывать дезинфицирующими средствами. Компания заявила, что устройство выдерживает 1000 циклов обработки салфетками с антисептиком.
В конфигурациях тяжелее килограмма HP ProBook 635 Aero G7 оснащён батареей на 53 Вт·ч, а в лёгких — батареей на 42 Вт·ч.
HP
Что касается HP ProBook 600 G8, то линейка включает в себя три модели. Они отличаются друга от друга размерами экранов — от 13 до 15 дюймов. Работают на процессорах Intel 11-го поколения. HP утверждает, что это самые маленькие и лёгкие ноутбуки серии 600. Компания обещает, что устройства обладают хорошей автономностью.
В серии HP ProBook 400 G8 тоже представлены три модели. От ноутбуков серии ProBook 600 G8 они отличаются объёмом оперативной памяти — 32 ГБ вместо 64 ГБ.