HP представила свой главный игровой ноутбук 2020 года
Два варианта ноутбука Omen 15 работают на новейших процессорах AMD Ryzen 7 4800H, а ещё три — на моделях Intel десятого поколения Core i7-10750H и Core i5-10300H. Устройства оснащены экранами с частотой обновления от 120 Гц до 300 Гц (в зависимости от комплектации). В качестве видеокарты у разных вариантов ноутбуков выступают разные решения NVIDIA — до максимальной GeForce RTX 2070 Super в версии Max-Q. Omen 15 также имеет клавиатуру с четырьмя различными зонами для подсветки RGB.
Для игрового ноутбука, конечно, важно охлаждение. Тут у Omen 15 трёхсторонняя вентиляционная система, которая создаёт потоки воздуха в пяти направлениях. Также HP заявляет, что это первый игровой ноутбук, который использует инфракрасный датчик температуры.
А вот и цены на ноутбуки:
- Omen 15 (Intel Core i5-10300H + NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ + 8 ГБ DDR4 + 256 ГБ SSD ) — $999,99;
- Omen 15 (Intel Core i5-10300H + NVIDIA GeForce GTX 2060 6 ГБ + 8 ГБ DDR4 + 256 ГБ SSD + 144 Гц) — $1099,99;
- Omen 15 (AMD Ryzen 5-4600H + NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4 ГБ + 8 ГБ DDR4 + 256 ГБ SSD) — $999,99;
- Omen 15 (AMD Ryzen 7-4800H + NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 6 ГБ + 16 ГБ DDR4 + 512 ГБ SSD + 144 Гц) — $1299,99.
Дата начала продаж и стоимость ещё одного варианта Omen 15 пока не известны.