HP представила свой главный игровой ноутбук 2020 года

Два варианта ноутбука Omen 15 работают на новейших процессорах AMD Ryzen 7 4800H, а ещё три — на моделях Intel десятого поколения Core i7-10750H и Core i5-10300H. Устройства оснащены экранами с частотой обновления от 120 Гц до 300 Гц (в зависимости от комплектации). В качестве видеокарты у разных вариантов ноутбуков выступают разные решения NVIDIA — до максимальной GeForce RTX 2070 Super в версии Max-Q. Omen 15 также имеет клавиатуру с четырьмя различными зонами для подсветки RGB.

Для игрового ноутбука, конечно, важно охлаждение. Тут у Omen 15 трёхсторонняя вентиляционная система, которая создаёт потоки воздуха в пяти направлениях. Также HP заявляет, что это первый игровой ноутбук, который использует инфракрасный датчик температуры.