HP привезла свой самый лёгкий ноутбук в Россию

Сама компания называет модель своим самым лёгким ноутбуком потребительского сегмента. HP Pavilion Aero 13 предлагается в нескольких цветах: розовом, золотом, белом и серебристом. Корпус ноутбука полностью выполнен из алюминиево-магниевого сплава.

Модель Pavilion Aero 13 должна будет поддерживать Windows 11. Она получила процессор AMD Ryzen 7 5800U и графику AMD Radeon. У ноутбука есть поддержка Wi-Fi 6. Время его автономной работы достигает 10,5 часа. Диагональ экрана Pavilion Aero 13 равна 13,3 дюйма, а разрешение — 2,5 K.

Продажи новинки начнутся в России в сентябре 2021 года. Цены на Pavilion Aero 13 будут начинаться с 61 990 рублей.