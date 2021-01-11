HP выпустила сверхлёгкие ноутбуки Elite Dragonfly с большими аккумуляторами и 5G

HP делает упор на том, что ноутбук сейчас нужен для видеоконференций. В Elite Dragonfly Max компания встроила 5-Мп датчик изображения и инфракрасную камеру. Также HP утверждает, что экран ноутбука не нагружает глаза, и за ним можно работать долгое время. Помимо этого Elite Dragonfly Max может подавлять посторонние шумы при видеозвонке, например, лай собаки. А ещё благодаря массиву микрофонов звук голоса не «теряется», когда пользователь обходит ноутбук вокруг.

Вторая модель линейки — трансформер Elite Dragonfly G2. Его HP называет самым лёгким в мире конвертируемым устройством. Вес ноутбука-трансформера составляет менее килограмма. Он может подключаться по 5G и Wi-Fi 6. У Elite Dragonfly Max, кстати, тоже есть возможность подключения к сетям пятого поколения.

В основе ноутбуков Elite Dragonfly лежат процессоры Intel Core 11-го поколения. Обе модели можно будет купить с 32 ГБ оперативной памяти и с SSD на 2 ТБ. У ноутбуков есть один зарядный порт USB 3.1, два USB-C Thunderbolt 3 , один HDMI 1.4b и поддержка Nano SIM. Ноутбуки оснащены аккумуляторами на 56 Вт*ч — это больше, чем, например, у Huawei MateBook X 2020.

И Dragonfly G2, и Max поступят в продажу в январе. Цены пока неизвестны.