Ноутбуки и планшеты
Сегодня 13:25
Huawei анонсировала новые ноутбук и планшет среднего класса
Ноутбук на процессорах AMD Ryzen 4000H
Сегодня Huawei анонсировала запуск новых ноутбука MateBook 14 на процессорах AMD и планшета MatePad T 10S. Предзаказы на новинки стартуют 9 января. Но пока только в Сингапуре.
Новый Huawei MateBook 14 — это лёгкий ноутбук в тонком корпусе. Он работает на процессорах AMD Ryzen серии 4000H и обладает, как можно догадаться, 14-дюймовым экраном. Разрешение его, кстати, составляет 2K. Рамки тут достаточно тонкие. В клавиатуре ноутбука есть клавиша со сканером отпечатков пальцев. MateBook 14 может работать до 10 часов на одном заряде в режиме проигрывания видео качества 1080p. Ноутбук предлагается в комплектации с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Устройство оценено в $985.
Gizmochina
Что касается планшета, то он оснащён 10,1-дюймовым экраном, процессором Kirin 710A, батареей ёмкостью 5100 мАч. Планшет стоит $226. Когда устройства приедут в другие страны, неизвестно.