Huawei анонсировала новые ноутбук и планшет среднего класса

Новый Huawei MateBook 14 — это лёгкий ноутбук в тонком корпусе. Он работает на процессорах AMD Ryzen серии 4000H и обладает, как можно догадаться, 14-дюймовым экраном. Разрешение его, кстати, составляет 2K. Рамки тут достаточно тонкие. В клавиатуре ноутбука есть клавиша со сканером отпечатков пальцев. MateBook 14 может работать до 10 часов на одном заряде в режиме проигрывания видео качества 1080p. Ноутбук предлагается в комплектации с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Устройство оценено в $985.