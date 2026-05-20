Huawei добавит «живые» 3D-обои в старые модели смартфонов и планшетов: список

Опубликовано 20 мая 2026, 12:211 мин.
Huawei добавит «живые» 3D-обои в старые модели смартфонов и планшетов: списокС июня обновления «прилетят»
«Живые» 3D-обои Huawei, что появилась в смартфонах Pura 90, начиная с июня, станут доступны и на более старых устройствах. Если точнее, то на тех, что поддерживают HarmonyOS 6.1.
© Huawei
Как это работает? На экране блокировки любая картинка слегка двигается (создаётся 3D-эффект) и меняет ракурс с наклоном телефона или если провести по экрану двумя пальцами.
Список устройств, которые получат 3D-обои:
Смартфоны.
Mate 80, 70, 60 серий, складные Mate X7, X6, X5, XT, Pura 80, 70, X, Pocket 2, Nova 15, 14, 13, 12, Nova Flip, Nova Flip S, Enjoy 90, Enjoy 70X.
Планшеты.
MatePad Edge, MatePad Pro 13.2 (2025 и 2023), MatePad Pro 12.2 (2025), MatePad 11.5 (2026), MatePad 11.5 S, MatePad Pro 11, MatePad Mini, MatePad Air (2025 и 2024).
Список может пополниться другими моделями.