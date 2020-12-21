Huawei готовит к выходу ноутбук с собственной заменой процессоров Intel и без Windows

Как пишут источники, ноутбук будет базироваться на модели MateBook 14. В качестве процессора тут выступит SoC Kirin 990. Это звучит довольно странно, ведь чипсет уже старый. Что касается остальных характеристики, то известно лишь об экране диагональю 14 дюймов.

Интересно то, что UOS — это государственная операционная система. Создавалась в рамках стратегии по отказу от американского софта. У Huawei уже есть ПК под управлением дистрибутива Linux, но в продажу за пределами Китая они не вышли.

Источники утверждают, что Huawei презентует ноутбук в марте 2021 года.