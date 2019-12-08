Huawei намерена выпустить ноутбук с Windows 10 на собственном процессоре

Источники сообщают, что Huawei готовится выйти на новый рынок. И решила избрать нестандартный путь. MSPoweruser пишет, что компания не будет полагаться на продукты Qualcomm, ведь она находится под американскими санкциями. Вместо этого Huawei намерена использовать собственные ARM-процессоры.

В начале года китайцы уже представили такую платформу под названием Kunpeng 920, а недавно — и материнскую плату с урезанной версией процессора. Так что шансы увидеть ноутбуки Huawei на собственных процессорах у нас есть.