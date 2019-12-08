Ноутбуки и планшеты
Сегодня 18:01
Huawei намерена выпустить ноутбук с Windows 10 на собственном процессоре
Обойдётся и без решений Qualcomm
Microsoft и Qualcomm уже несколько лет продвигают проект Windows 10 для ARM. Недавно, например, вторая компания представила специальные платформы Snapdragon 7c и Snapdragon 8c для ноутбуков. Huawei в этом всём до сих пор участия не принимала. Но, как оказалось, китайцы хотят присоединиться к инициативе. Только вот чипы Qualcomm компания вряд ли будет использовать.
Источники сообщают, что Huawei готовится выйти на новый рынок. И решила избрать нестандартный путь. MSPoweruser пишет, что компания не будет полагаться на продукты Qualcomm, ведь она находится под американскими санкциями. Вместо этого Huawei намерена использовать собственные ARM-процессоры.
В начале года китайцы уже представили такую платформу под названием Kunpeng 920, а недавно — и материнскую плату с урезанной версией процессора. Так что шансы увидеть ноутбуки Huawei на собственных процессорах у нас есть.