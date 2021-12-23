Huawei обновила свой флагманский ноутбук

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 19:38
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Huawei обновила свой флагманский ноутбукMateBook X Pro 2022
Сегодня — парад новинок от Huawei. Компания, помимо смартфона и носимых устройств, представила свой новый флагманский ноутбук MateBook X Pro 2022.
MateBook X Pro 2022 работает на процессорах Intel 11-го поколения Rocket Lake. Эти модели имеют интегрированную графику Iris Xe. Дополняется это всё 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и SSD до 1 ТБ. Ноутбук оснащён 14,2-дюймовых экраном частотой обновления 90 Гц и разрешением 3120 x 2080 пикселей. В устройстве установлен аккумулятор на 60 Вт*ч. Сам ноутбук весит всего 1,38 килограмма, а его толщина составляет 15,5 мм.
Среди разъёмов у новинки есть четыре порта USB-C (два USB 3.2) и разъём для наушников. Устройство поддерживает зарядное устройство GaN USB-C на 90 Вт. Ноутбук продаётся с предустановленной системой Windows 10.
Цены на MateBook X Pro 2022 начинаются с 9499 юаней (около 109,5 тысячи рублей).
Источник: GSMArena