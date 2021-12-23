Huawei обновила свой флагманский ноутбук

Среди разъёмов у новинки есть четыре порта USB-C (два USB 3.2) и разъём для наушников. Устройство поддерживает зарядное устройство GaN USB-C на 90 Вт. Ноутбук продаётся с предустановленной системой Windows 10.

Цены на MateBook X Pro 2022 начинаются с 9499 юаней (около 109,5 тысячи рублей).