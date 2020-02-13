Huawei объявила продажи флагманского планшета без сервисов Google в России

Согласно пресс-релизу Huawei, купить планшет можно будет в официальном интернет-магазине, фирменных магазинах бренда и магазинах-партнёрах компании с 14 февраля 2020 года.

MediaPad M6 оснащён экраном с диагональю 10,8 дюйма. В качестве аппаратной основы у него выступает 7-нм процессор Kirin 980. Также планшет имеет четырёхканальную акустическую систему и мощную батарею ёмкостью 7500 мАч. Устройство может проработать в режиме воспроизведения HD видео до 11 часов. Также оно поддерживает технологию быстрой 18-ваттной зарядки.

Что интересно, MediaPad M6 будет поставляться с собственными мобильными сервисами Huawei (HMS). Например, AppGallery заменит магазин приложений от Google. Напомним, Huawei не имеет права использовать сервисы компании из-за санкций США.

В России планшет будет представлен в титановом сером цвете. Стоить он будет всего 24 990 рублей.