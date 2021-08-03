Huawei объявила российские цены новых детских планшетов

Планшеты представлены в двух вариантах: MatePad T 8 с диагональю экрана 8 дюймов и MatePad T 10 с 9,7-дюймовым экраном. В комплекте с устройствами идут ярко-синий съёмный детский чехол и стилус для рисования на экране.

У обеих моделей экраны имеют разрешение 1280 × 800 пикселей. Самый большой планшет весит 450 граммов, а тот, что меньше, — 310 граммов. Устройства оснащены аккумуляторами ёмкостью 5100 мАч. У планшетов есть функция блокировки, которая не позволяет заряжать его во включённом состоянии, что гарантирует защиту от несчастных случаев.

В аппаратах имеется режим «Дети», в котором доступны только диктофон, камера, приложения для рисования и воспроизведения мультимедийного контента. Также планшеты могут посоветовать ребёнку сменить позу, если он долго сидит в одном положении.

Оформить предварительный заказ на новинки можно будет с 3 августа. Модель MatePad T 8 стоит 12 990 рублей, а MatePad T 10 — 14 990 рублей.