Huawei опередила Apple на рынке планшетов в Китае

На китайском рынке планшетов наблюдается оживление: объем поставок увеличился на 6,6% по сравнению с прошлым годом. Успеху Huawei способствуют высокие продажи в сегментах начального и среднего уровня.

Apple, занимающая сейчас второе место, по-прежнему доминирует на рынке устройств высокого класса, но сталкивается с проблемами. Xiaomi занимает третье место, чему способствовал запуск Pad 6S Pro, который разнообразил их предложения.

Honor расположился на четвертом месте, столкнувшись с ограничениями в премиум-сегменте из-за ассортимента продукции. Замыкает пятерку лидеров Lenovo, специализирующаяся на планшетах начального уровня.