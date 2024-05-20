Huawei опередила Apple на рынке планшетов в Китае

Опубликовано 20 мая 2024, 00:00
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Huawei опередила Apple на рынке планшетов в КитаеТяжело тягаться на родном для соперника рынке
«Возрождение» Huawei в Китае распространяется и на планшеты. Они заняли первое место, обогнав Apple со значительным отрывом (более 10%). Это произошло после того, как Huawei обошла Apple на китайском рынке смартфонов.
На китайском рынке планшетов наблюдается оживление: объем поставок увеличился на 6,6% по сравнению с прошлым годом. Успеху Huawei способствуют высокие продажи в сегментах начального и среднего уровня.
Apple, занимающая сейчас второе место, по-прежнему доминирует на рынке устройств высокого класса, но сталкивается с проблемами. Xiaomi занимает третье место, чему способствовал запуск Pad 6S Pro, который разнообразил их предложения.
Honor расположился на четвертом месте, столкнувшись с ограничениями в премиум-сегменте из-за ассортимента продукции. Замыкает пятерку лидеров Lenovo, специализирующаяся на планшетах начального уровня.