Huawei переименует линейку своих планшетов

MatePad Pro компания анонсировала в прошлом году. Это был планшет высокого уровня, который прозвали «убийцей iPad Pro». Теперь, как пишут источники, имя MatePad будет распространяться на все будущие планшеты Huawei. То есть, если отчёт верен, то новых MediaPad мы не увидим.

Впервые планшеты MediaPad были представлены ещё в 2011 году. Их особенностью стали продвинутые звуковые и визуальные возможности. Теперь же планшеты, в целом, становятся, скорее, альтернативой ноутбукам. У MatePad в этом плане больше преимуществ. Он может дополняться клавиатурой.

Впрочем, это не значит, что Huawei перестанет выпускать планшеты на уровне MediaPad. Уже ожидается релиз доступного MatePad T.

Сообщается, что переход Huawei от MediaPad к MatePad должен завершиться в этом году.