HUAWEI показала глобальную версию компактного и мощного планшета MatePad Mini

HUAWEI показала глобальную версию компактного и мощного планшета MatePad MiniЧем похвастается
На презентации в испанской столице HUAWEI представила сразу несколько новинок. Среди них — первый компактный планшет линейки MatePad Mini.
Устройство получило 8,8-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Корпус тонкий — всего 5,2 мм и весит 260 гр. Экран занимает почти 89% передней панели.
Внутри — до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной. Работает устройство на HarmonyOS 5.1. Планшет поддерживает работу со стилусом. Емкость аккумулятора — 6400 мАч, зарядка — 66 Вт.
Камера на планшете двойная: основной модуль на 50 МП и сверхширокоугольный на 8 МП. Фронтальная камера — 32 МП.
Напомним, что на мероприятии также представили смартфон Mate 80 Pro и часы для бега GT Runner 2 с олимпийским чемпионом Кипчоге в роли амбассадора.
