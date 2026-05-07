Huawei показала дизайн флагманского планшета MatePad Pro Max до презентации

Опубликовано 07 мая 2026, 14:241 мин.
Huawei показала дизайн флагманского планшета MatePad Pro Max до презентацииОфициальный запуск не за горами
Huawei раскрыла дизайн и ключевые характеристики своего нового планшета MatePad Pro Max. Устройство покажут 8 мая в Бангкоке.
MatePad Pro Max станет самым тонким в линейке — всего 4,7 мм. Планшет получит 13,2-дюймовый OLED-экран с технологией PaperMatte (похож на бумагу), разрешением 3K и узкими рамками — 3,55 мм. На задней панели будет двойная камера в круглом модуле.
По данным инсайдера Digital Chat Station, внутри установят процессор Kirin 9-й серии и обеспечат планшет быстрой зарядкой мощностью 66 Вт. Также ожидается версия с поддержкой спутниковой связи.
Остальные подробности станут известны уже завтра.