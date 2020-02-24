Huawei показала новые доступные ноутбуки MateBook D в двух размерах

Речь о моделях MateBook D 14 и MateBook D 15. Названия ноутбуков соответствуют диагоналям экранов. В их основе лежат процессоры Intel десятого поколения, а также AMD Ryzen 7. Компания, помимо прочего, улучшила и охлаждение ноутбуков.

Как и старые модели, они имеют клавишу включения с дактилоскопическим датчиком. Это позволяет сэкономить время: пользователю не нужно вводить пароль. В ноутбуках также есть скрытая веб-камера, встроенная прямо в клавиатуру.

MateBook D 14 и MateBook D 15 представлены в нескольких версиях. Самые дорогие у обеих моделей имеют следующие характеристики: у D 15 — i5 + 8 ГБ + 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD + дискретная видеокарта MX250; у D 14 — i5 + 8 ГБ + 512 ГБ SSD + дискретная видеокарта MX250. Стоят они 949 евро. Остальные сборки можно увидеть на картинке ниже: