Huawei показала «планшетоноутбук» MatePad Edge вживую

Опубликовано 20 ноября 2025, 15:001 мин.
Huawei показала «планшетоноутбук» MatePad Edge вживуюПланшет с клавиатурой
Huawei недавно представила новый планшет/ноутбук MatePad Edge. Теперь компания показала, как устройство можно использовать в разных режимах — как обычный планшет или как что-то, напоминающее ноутбук.
Один из топ-менеджеров Huawei Ричард Ю поделился изображениями новинки. По его словам, форм-фактор 2-в-1 позволит легко переключаться между планшетным режимом и форматом с клавиатурой. Устройство получило большой экран. Планшет соединён с клавиатурой через специальную магнитную панель.
При необходимости клавиатуру можно быстро отсоединить и пользоваться MatePad Edge как обычным планшетом.
Huawei также подтвердила, что MatePad Edge станет частью презентации серии Mate 80, которая состоится 25 ноября. Пока компания показала только внешний вид устройства — технические характеристики пока не раскрываются.