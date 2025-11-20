Huawei показала «планшетоноутбук» MatePad Edge вживую

Один из топ-менеджеров Huawei Ричард Ю поделился изображениями новинки. По его словам, форм-фактор 2-в-1 позволит легко переключаться между планшетным режимом и форматом с клавиатурой. Устройство получило большой экран. Планшет соединён с клавиатурой через специальную магнитную панель.

При необходимости клавиатуру можно быстро отсоединить и пользоваться MatePad Edge как обычным планшетом.