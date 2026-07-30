Huawei показала тизер легчайшего ноутбука MateBook Pro S. Всего 798 граммов

Опубликовано 30 июля 2026, 07:241 мин.
Huawei показала тизер легчайшего ноутбука MateBook Pro S. Всего 798 граммовПодчеркивая его размеры
Huawei показала ноутбук MateBook Pro S, который выйдет уже на следующей неделе. Главная особенность этой модели в рекордно малом весе. Устройство весит всего 798 граммов.
© Huawei
Презентация состоится 5 августа в рамках масштабного мероприятия, где компания покажет сразу несколько новых продуктов.
В одном тизере Huawei показала также боковой профиль ноутбука. Новинка будет доступна сразу в пяти расцветках: «Лиловое лето», «Жёлтый рассвет», «Дымчато-серый», «Бархатно-белый» и «Перламутрово-чёрный».
На корпусе устройства есть надпись HarmonyOS, что прямо говорит, что ноутбук работает на собственной ОС Huawei.
Пока компания не раскрыла другие характеристики — например, тип процессора, объём памяти или размер экрана.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный