Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 30 июля 2026, 07:24
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Huawei показала тизер легчайшего ноутбука MateBook Pro S. Всего 798 граммов

Подчеркивая его размеры
Huawei показала ноутбук MateBook Pro S, который выйдет уже на следующей неделе. Главная особенность этой модели в рекордно малом весе. Устройство весит всего 798 граммов.
Huawei показала тизер легчайшего ноутбука MateBook Pro S. Всего 798 граммов

© Huawei

Презентация состоится 5 августа в рамках масштабного мероприятия, где компания покажет сразу несколько новых продуктов.

В одном тизере Huawei показала также боковой профиль ноутбука. Новинка будет доступна сразу в пяти расцветках: «Лиловое лето», «Жёлтый рассвет», «Дымчато-серый», «Бархатно-белый» и «Перламутрово-чёрный».

Huawei показала тизер легчайшего ноутбука MateBook Pro S. Всего 798 граммов

© Huawei

На корпусе устройства есть надпись HarmonyOS, что прямо говорит, что ноутбук работает на собственной ОС Huawei.

Пока компания не раскрыла другие характеристики — например, тип процессора, объём памяти или размер экрана.

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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