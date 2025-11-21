Huawei показала тизер складного ноутбука MateBook в необычном красном цвете

Презентация пройдёт вместе с запуском серии смартфонов Mate 80. Помимо них, Huawei покажет новые наушники, умные часы, планшет, телевизор и др.

На опубликованных изображениях видно, что устройство получит обновлённую заднюю панель: металлическая вставка на крышке и кожаная текстура по всей поверхности.

Вероятнее всего, технические характеристики останутся такими же, как у стандартной версии: в том числе 18-дюймовый двойной OLED-экран, максимальная яркость 1600 нит.